Делегация Краснодарского края отправилась с бизнес-миссией в Бахрейн

Кубанская делегация во время своего визита в Бахрейн презентует туристический потенциал региона и ознакомится с инвестиционными фондами и перспективами сотрудничества.

В рамках деловой программы российская сторона проведет несколько деловых встреч с бизнес-сообществом арабского мира.

«Между нашей и арабскими странами традиционно поддерживается устойчивый диалог по широкому спектру вопросов. Уверен, что бизнес-миссия объединит всех, кто заинтересован в развитии деловых отношений с Бахрейном, даст старт новым проектам в туристической отрасли. В Бахрейне наша делегация проведет деловые переговоры и наладит бизнес-контакты. Уверен, арабские партнеры получат новые возможности для развития бизнеса на перспективном курортном рынке Кубани», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Также врио министра добавил, что бизнес-миссия за границу — новый формат развития бизнеса. Деловая поездка продлится до 29 мая.

С 3 июня между Сочи и столицей Бахрейна — Манамой начнут летать прямые авиарейсы. Открытие авиасообщения способствует развитию туристической и бизнес-инфраструктуры, укреплению связей между Краснодарским краем и Бахрейном, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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