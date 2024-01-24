Декламирующего стихи попугая-патриота продают в Краснодарском крае

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже говорящего попугая жако Валеры.

На видео попугай цитирует русских классиков, а также отвечает, кто президент России. По словам продавца, птица быстро запоминает новые слова, а также имеет объемный словарный запас. Хозяин попугая утверждает, что продает его, так как не имеет времени ухаживать за ним из-за работы, сообщает «АиФ — Юг».

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