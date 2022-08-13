Действие программы семейной ипотеки предложили продлить до конца 2023 года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С такой инициативой выступил Минфин. Предлагается распространить действие программы семейной ипотеки под 6% годовых на семьи, в которых ребенок родится до конца 2023 года.

«Реализация положений, предусмотренных проектом постановления, позволит семьям, имеющим детей, получить ипотечный жилищный кредит (заем) по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года (включительно)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки, сообщает RT.

Читайте также: на Кубани более 10 тыс. многодетных семей получили компенсацию по ипотечному кредиту.