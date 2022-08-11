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Дегустация и розыгрыш призов: в Крымске 12 августа пройдет фестиваль окрошки

Общество
11.08.2022 08:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/degustatsiya-i-rozygrysh-prizov-v-krymske-12-avgusta-projdet-festival-okroshki
Видео канала «Кубань 24»

Фестиваль окрошки в Крымске состоится впервые. Жителей и гостей города ждут с 16:00 на площади у Молодежного центра «Русь».

На празднике предусмотрена дегустация окрошки и спортивная программа. Среди участников игр разыграют множество памятных призов, в том числе горный велосипед. Также организаторы проведут лотерею.

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