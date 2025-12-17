Дед Мороз вручил подарки участникам акции «Доброелка» из Северского района

Новогодняя мечта пятилетнего Игоря Салтыкова исполнилась благодаря акции «Доброелка». Мальчик не может бегать — у него выявили нарушение опорно-двигательного аппарата.

В канун праздника для ребенка и всех членов его семьи подготовили подарки. На пороге их комнаты оказались Дед Мороз и его внучка.

Игорь Салтыков с братьями впервые у себя дома встречал таких гостей. От сказочных героев, особенно самые младшие дети, не могли оторвать глаз. От удивления позабылись и подготовленные стихи, но сказочный волшебник не обиделся и все равно вручил всем подарки.

Пятилетний Игорь Салтыков хотел робота трансформера. Эту мечту вместе с желаниями его троих братьев и сестры исполнил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Каждому в многодетной семье Салтыковых вручили подарок, а также сладости, которые дети сразу начали проверять на вкус.

Перед тем как отправиться поздравлять других детей, Дед Мороз со снегурочкой дали наставления.

— Чтобы вы были здоровы, счастливы, слушались обязательно свою мамочку, радовали ее и хорошо себя вели. Тогда мы обязательно придем к вам в следующем году.

Когда гости ушли, дети начали распаковывать подарки. Самому старшему и среднему сыновьям достались смарт-часы, единственной дочке — кольцевая лампа, а самому младшему — музыкальная установка.

«Дети очень рады, подарки очень понравились. Они столько времени сейчас сидят, играются и разбираются. До этого нас никто и никогда так не поздравлял. Конечно, это очень приятно», — делится мама Анастасия Салтыкова.

Искренняя реакция детей — бесценна. По их глазам видно, как понравились все подарки. Теперь они думают, что же загадать в новогоднюю ночь под бой курантов.

Акция «Доброелка» приносит праздник детям, которые сражаются с тяжелыми заболеваниями. Их новогодние пожелания исполняют жители региона. Стать волшебником может каждый. Для этого достаточно на сайте выбрать открытку-снегиря — символа акции, где написано желание ребенка, и помочь исполнить заветную мечту.

