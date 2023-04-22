Дебоширы устроили скандал в сауне Белореченска
Происшествия
22.04.2023 09:56
Конфликт произошел в сауне на улице Аэродромной в Белореченске. Персонал вызвал сотрудников Росгвардии.
Прибывший наряд вневедомственной охраны расспросил администратора и узнал, что в сауне отдыхали трое мужчин из Краснодара, и между ними произошел конфликт.
Прекратить перепалку и возместить ущерб за поврежденное имущество в сауне они отказались, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Росгвардейцы передали краснодарцев из сауны сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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