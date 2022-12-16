Дебошира, выкрикивавшего проукраинские лозунги, задержали в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря во дворе многоквартирного дома на улице им. Генерала Трошева в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно и вызывающе. Он ходил возле подъезда и нецензурно выражался. Выкрикивал лозунг: «Слава Украине».

На место прибыли охранники и задержали дебошира. Его передали правоохранителям, сообщает «Нева Охрана».

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