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Дебошира, выкрикивавшего проукраинские лозунги, задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/deboshira-vykrikivavshego-proukrainskie-lozungi-zaderzhali-v-krasnodare
Видео t.me/ohrana_neva

Инцидент произошел в ночь на 15 декабря во дворе многоквартирного дома на улице им. Генерала Трошева в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно и вызывающе. Он ходил возле подъезда и нецензурно выражался. Выкрикивал лозунг: «Слава Украине».

На место прибыли охранники и задержали дебошира. Его передали правоохранителям, сообщает «Нева Охрана».

Читайте также: пьяного дебошира, провоцировавшего конфликт с посетителями караоке-бара, задержали в Новороссийске. 29-летний мужчина нецензурно ругался, приставал к окружающим и провоцировал конфликт с другими посетителями и персоналом.

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