Дебошира, выкрикивавшего проукраинские лозунги, задержали в Краснодаре
Происшествия
16.12.2022 18:24
Инцидент произошел в ночь на 15 декабря во дворе многоквартирного дома на улице им. Генерала Трошева в Восточно-Кругликовском микрорайоне.
Нетрезвый мужчина вел себя агрессивно и вызывающе. Он ходил возле подъезда и нецензурно выражался. Выкрикивал лозунг: «Слава Украине».
На место прибыли охранники и задержали дебошира. Его передали правоохранителям, сообщает «Нева Охрана».
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