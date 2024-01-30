Дебошир укусил полицейского за плечо в Новороссийске и получил два года условно

Местный житель нарушал общественный порядок в районе пляжа «Алексино». Его задержали и доставили в опорный пункт полиции.

Во время составления протокола об административном нарушении дебошир оказал сопротивление сотруднику полиции и укусил его за левое плечо.

«В судебном заседании доказано, что подсудимый применил насилие, не опасное для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, его вина в совершении преступления подтверждается как показаниями самого подсудимого, так и показаниями потерпевшего и допрошенных в рамках уголовного дела свидетелей», — говорится в судебном акте.

Сам нарушитель вину в преступлении не признал — он пытался убедить суд, что укусил полицейского, когда тот применил физическую силу. Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил дебошира к двум годам условно, сообщает «Ъ-Кубань».

Читайте также: пьяный мужчина ночью пришел в Абинскую ЦРБ и устроил дебош.