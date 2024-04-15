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Дебошир с молотком выбил входную дверь в гостиницу в Белореченске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/deboshir-s-molotkom-vybil-vhodnuyu-dver-v-gostinitsu-v-belorechenske
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сигнал «тревога» наряд вневедомственной охраны получил из гостиницы на улице Аэродромной.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, который быстро отъезжал от здания. После небольшой погони машину остановили, а водителя задержали.

Выяснили, что 23-летний житель Белореченска приехал к отелю, выбил входную дверь ногой и зашел в холл с молотком в руках. Внутри он начал нецензурно ругаться, махать руками и бить по столу молотком, покидать здание дебошир отказался. В связи с этим администратор гостиницы нажал тревожную кнопку.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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