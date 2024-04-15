Дебошир с молотком выбил входную дверь в гостиницу в Белореченске
Сигнал «тревога» наряд вневедомственной охраны получил из гостиницы на улице Аэродромной.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, который быстро отъезжал от здания. После небольшой погони машину остановили, а водителя задержали.
Выяснили, что 23-летний житель Белореченска приехал к отелю, выбил входную дверь ногой и зашел в холл с молотком в руках. Внутри он начал нецензурно ругаться, махать руками и бить по столу молотком, покидать здание дебошир отказался. В связи с этим администратор гостиницы нажал тревожную кнопку.
Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.
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