Дебошир с молотком выбил входную дверь в гостиницу в Белореченске

Сигнал «тревога» наряд вневедомственной охраны получил из гостиницы на улице Аэродромной.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии заметили автомобиль, который быстро отъезжал от здания. После небольшой погони машину остановили, а водителя задержали.

Выяснили, что 23-летний житель Белореченска приехал к отелю, выбил входную дверь ногой и зашел в холл с молотком в руках. Внутри он начал нецензурно ругаться, махать руками и бить по столу молотком, покидать здание дебошир отказался. В связи с этим администратор гостиницы нажал тревожную кнопку.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю.

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