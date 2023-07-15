Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Дебошир пытался выломать дверь в общественный туалет в Сочи, его задержала полиция

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/deboshir-pytalsya-vylomat-dver-v-obshhestvennyj-tualet-v-sochi-ego-zaderzhala-politsiya
Дебошир пытался выломать дверь в общественный туалет в Сочи, его задержала полиция

К правоохранителям в Центральном районе города обратились очевидцы.

Они рассказали, что мужчина попытался выломать дверь в общественный туалет на набережной, но не смог, поэтому разозлился и перевернул стол. Дебошир был агрессивный, чем напугал людей на детской площадке.

Буйного мужчину задержали и доставили в пункт полиции. В отношении 43-летнего местного жителя составили протокол

Прибывшие полицейские задержали буйного гражданина и доставили в пункт полиции.

В отношении 43-летнего местного жителя полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает УМВД по Сочи.

Читайте также: пьяный дебошир разбил стеклянную дверь магазина и повредил машину в Краснодаре.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях