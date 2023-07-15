Дебошир пытался выломать дверь в общественный туалет в Сочи, его задержала полиция
Происшествия
15.07.2023 16:04
К правоохранителям в Центральном районе города обратились очевидцы.
Они рассказали, что мужчина попытался выломать дверь в общественный туалет на набережной, но не смог, поэтому разозлился и перевернул стол. Дебошир был агрессивный, чем напугал людей на детской площадке.
Буйного мужчину задержали и доставили в пункт полиции. В отношении 43-летнего местного жителя составили протокол
Прибывшие полицейские задержали буйного гражданина и доставили в пункт полиции.
В отношении 43-летнего местного жителя полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство, сообщает УМВД по Сочи.
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