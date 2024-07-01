Давил ногой на живот: до 15 лет грозит задавившему собутыльника жителю Кубани

Прокуратура Каневского района направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя станицы Новоминской. Мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности его смерть.

По данным следствия, в мае мужчина с компанией знакомых ночью распивал алкоголь в парке станицы Новоминской. Между товарищами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил одного из друзей по телу. Когда тот упал на землю, нападавший сначала надавил ему на живот металлическим предметом, а после наступил на живот ногой и стал давить.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Преступление раскрыли по «горячим следам». Подозреваемый признал свою вину и был помещен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершили, дело передали в суд.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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