Давать отпуск военным до 10 суток при рождении ребенка предложили в Госдуме РФ

Для этого хотят расширить перечень личных обстоятельств, по которым военнослужащий может воспользоваться правом на такой отпуск.

Сейчас, согласно указу президента и федеральному закону «О статусе военнослужащих», военные могут уйти в отпуск по личным обстоятельствам при тяжелом состоянии здоровья либо смерти близкого родственника, пожаре или ином стихийном бедствии, произошедшем с семьей или близким родственником, а также в иных исключительных случаях — по решению командира воинской части. При этом дается отпуск до 10 дней.

Предложение ввести отпуск до 10 суток для военнослужащих в связи с рождением ребенка поступило от депутата Госдумы Ивана Сухарева. Парламентарий направил его на имя первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова.

«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности расширения перечня личных обстоятельств, предусматривающих предоставление военнослужащему права на отпуск сроком до 10 суток, а именно в связи с рождением ребенка», — говорится в тексте обращения.

Депутат добавил, что, согласно статье 128 ТК РФ, работникам при рождении ребенка положен отпуск без сохранения заработной платы до 5 календарных дней. Но трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы, сообщает RT.

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