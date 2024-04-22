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Датчики дыма установят в домах многодетных семей Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/datchiki-dyma-ustanovyat-v-domah-mnogodetnyh-semej-krasnodara
Датчики дыма установят в домах многодетных семей Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре утвердили дополнительную меру социальной поддержки малообеспеченных многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

На установку автономных датчиков дыма из бюджета города выделили более 12 млн рублей.

«Уже состоялся аукцион, определена подрядная организация, которая и будет устанавливать пожарные извещатели», — сказала начальник управления по социальным вопросам мэрии Краснодара Ирина Косинкова.

Межведомственная комиссия обследует дома и квартиры многодетных семей и составит список нуждающихся в установке датчиков дыма. Подрядчик начнет устанавливать датчики после заключения контракта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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