Датчики дыма установят в домах многодетных семей Краснодара

В Краснодаре утвердили дополнительную меру социальной поддержки малообеспеченных многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

На установку автономных датчиков дыма из бюджета города выделили более 12 млн рублей.

«Уже состоялся аукцион, определена подрядная организация, которая и будет устанавливать пожарные извещатели», — сказала начальник управления по социальным вопросам мэрии Краснодара Ирина Косинкова.

Межведомственная комиссия обследует дома и квартиры многодетных семей и составит список нуждающихся в установке датчиков дыма. Подрядчик начнет устанавливать датчики после заключения контракта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мера поддержки для многодетных предпринимателей впервые появилась на Кубани.