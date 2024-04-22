Датчики дыма установят в домах многодетных семей Краснодара
Общество
22.04.2024 20:25
В Краснодаре утвердили дополнительную меру социальной поддержки малообеспеченных многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
На установку автономных датчиков дыма из бюджета города выделили более 12 млн рублей.
«Уже состоялся аукцион, определена подрядная организация, которая и будет устанавливать пожарные извещатели», — сказала начальник управления по социальным вопросам мэрии Краснодара Ирина Косинкова.
Межведомственная комиссия обследует дома и квартиры многодетных семей и составит список нуждающихся в установке датчиков дыма. Подрядчик начнет устанавливать датчики после заключения контракта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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