Дайвера после аварийного всплытия с 30 метров сутки лечили в барокамере в Сочи

Симптомы декомпрессионной болезни появились у 62-летнего дайвера после аварийного всплытия с глубины около 30 метров.

В его теле образовались пузырьки свободного газа, которые закупорили кровеносные сосуды. Из-за этого кровообращение и питание тканей нарушилось, а мужчина чувствовал слабость и боль в мышцах. Он обратился в горбольницу № 4 — там дайвера обследовали и направили на лечение к специалистам ЮРПСО МЧС. Начали лечение дайвера с декомпрессионной болезнью 1 типа 13 ноября в 11:00.

Врачи создали в барокамере повышенное атмосферное давление, а также провели «лечение кислородом» с применением циклической вентиляции отсеков — они искусственно погрузили пациента на глубину до 50 м.

«Пациент провел в барокамере 25 часов. Лечение продолжим через несколько дней. Мы проведем еще пару сеансов гипербарической оксигенации, повторно поместим пациента в барокамеру с подачей в нее кислорода по определенному режиму. Последующие сеансы будут более краткосрочными. В этом году это уже второй случай, когда к нам в отделение барокомплекса обращаются за лечением подобных заболеваний», — рассказал фельдшер отдела обеспечения безопасности водолазных работ и работ на акватории ЮРПСО МЧС России Денис Морозов.

В течение суток врачи поддерживали радиосвязь с мужчиной, его состояние отслеживали через мониторы, а еду и воду подавали через специальные шлюзы. После того, как пациент вышел из барокамеры, за его самочувствием наблюдали еще два часа.

«Сейчас я прекрасно себя чувствую. Огромная благодарность коллективу врачей, которые меня обследовали и лечили. Много лет прожил, до этого никогда не встречал столь слаженного и профессионально работающего коллектива», — поблагодарил специалистов подводный археолог, писатель Алексей Антипов.

В Сочи дайвер приехал из Саратова — он занимался подводной археологией в рамках проекта «Гераклиада». В акватории Черного моря возле устья реки Мацесты ученый обследовал морское дно на наличие античных памятников и руин древнего города, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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