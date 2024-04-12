Дачу Сталина приобрела связанная с семьей экс-губернатора Кубани компания

Речь идет об усадьбе Иосифа Сталина «Липки-Алексеевское», расположенной в подмосковных Мытищах.

С 8 апреля ее новым владельцем стал инвестиционный фонд «Стратегическое развитие». Информация об этом содержится в выписке ЕГРН.

Данные о собственниках этого фонда не раскрывают. Однако известно, что фондом управляет компания «Терра ассет менеджмент», собственником которой является зять бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева — Роман Баталов. Он также входит в совет директоров АО «Агрокомплекс» из Выселок.

Дачу Сталина в Мытищах выставили на торги прошлой осенью за 403,4 млн рублей. Тогда ее выкупила краснодарская компания «Консалтинг и право», сообщает РБК.

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