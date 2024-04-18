Дачники могут бесплатно провести газ к своему участку в России

Правительство РФ расширило программу газификации на СНТ. Сети бесплатно проведут до границ участков, находящихся около газифицированных поселений.

Для газификации на домовладение и земельный участок должны быть правоустанавливающие документы. Заявку о подключении может подать как собственник дачи, так и председатель СНТ Единому оператору газификации. Сделать это можно через Госуслуги.

Программа социальной газификации существует уже несколько лет, отметил юрист Константин Крохин. Тем не менее СНТ, попадавшие под нее, не имели возможности подключиться к газу на льготных условиях. По его словам, теперь эта проблема решена.

«На сегодняшний день в программу газификации льготно входят в том числе и дачные товарищества и СНТ», — цитирует специалиста телеканал «360».

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