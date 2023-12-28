Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Дача полностью сгорела в садовом товариществе в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dacha-polnostyu-sgorela-v-sadovom-tovarishhestve-v-anape
Дача полностью сгорела в садовом товариществе в Анапе
Фото t.me/MoreOz

Сообщение о пожаре на улице Лесная Поляна в СНТ «Здоровье» поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 28 декабря в 10:35.

Спасатели прибыли на место и установили, что загорелся дачный дом. В 10:57 пожар локализовали на площади 100 кв. м, в 11:15 ликвидировали открытое горение, в 11:45 — последствия пожара.

В тушении участвовали 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: база отдыха загорелась на площади 160 кв. метров в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях