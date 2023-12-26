База отдыха загорелась на площади 160 кв. метров в Сочи

Сообщение о пожаре на улице Джапаридзе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 26 декабря в 13:00.

О пожаре в селе Пластунка на базе отдыха «Вертолетчик» в соцсетях сообщили очевидцы и опубликовали видео. На кадрах видно, что загорелись несколько зданий базы на берегу реки.

По прибытии на место спасатели установили, что загорелись помещения на общей площади 160 кв. м. В 13:58 возгорание локализовали на той же площади, в 14:20 ликвидировали открытое горение, в 14:40 устранили последствия пожара.

В тушении участвовали 18 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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