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Да будет пробка! В центре Новороссийска 5 апреля ограничат движение через железнодорожный переезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/da-budet-probka-v-tsentre-novorossijska-5-aprelya-ogranichat-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnyj-pereezd
Да будет пробка! В центре Новороссийска 5 апреля ограничат движение через железнодорожный переезд
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Движение автомобилей на железнодорожном переезде Сухумский на пересечении улиц Портовой и Ревельской частично ограничат 5 апреля с 9:00 до 16:00.

Причиной станет проведение ремонтных работ. Будет организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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