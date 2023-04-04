Да будет пробка! В центре Новороссийска 5 апреля ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество
04.04.2023 07:35
Движение автомобилей на железнодорожном переезде Сухумский на пересечении улиц Портовой и Ревельской частично ограничат 5 апреля с 9:00 до 16:00.
Причиной станет проведение ремонтных работ. Будет организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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