Более 1,5 км асфальта заменят на улице Айвазовского в Краснодаре
Общество
03.04.2023 08:40
Речь об участке от улицы Ставропольской до Новой. Там уже сняли старый асфальт и укладывают нижний слой дороги. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин отметил, что на этом участке большой автомобильный трафик — машины выезжают на Ставропольскую, в район КубГУ и к городской больнице № 3. Он подчеркнул, что дорогу нужно привести в надлежащее состояние.
Также здесь заменят бордюры и отремонтируют тротуары в нескольких местах. Полный перечень участков, запланированных к ремонту в этапе нацпроекта 2023 года, опубликован по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского.
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