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Более 1,5 км асфальта заменят на улице Айвазовского в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-5-km-asfalta-zamenyat-na-ulitse-ajvazovskogo-v-krasnodare
Более 1,5 км асфальта заменят на улице Айвазовского в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь об участке от улицы Ставропольской до Новой. Там уже сняли старый асфальт и укладывают нижний слой дороги. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин отметил, что на этом участке большой автомобильный трафик — машины выезжают на Ставропольскую, в район КубГУ и к городской больнице № 3. Он подчеркнул, что дорогу нужно привести в надлежащее состояние.

Также здесь заменят бордюры и отремонтируют тротуары в нескольких местах. Полный перечень участков, запланированных к ремонту в этапе нацпроекта 2023 года, опубликован по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского.

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