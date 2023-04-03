Более 1,5 км асфальта заменят на улице Айвазовского в Краснодаре

Речь об участке от улицы Ставропольской до Новой. Там уже сняли старый асфальт и укладывают нижний слой дороги. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин отметил, что на этом участке большой автомобильный трафик — машины выезжают на Ставропольскую, в район КубГУ и к городской больнице № 3. Он подчеркнул, что дорогу нужно привести в надлежащее состояние.

Также здесь заменят бордюры и отремонтируют тротуары в нескольких местах. Полный перечень участков, запланированных к ремонту в этапе нацпроекта 2023 года, опубликован по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского.