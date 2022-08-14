CК организовал проверку после травмирования мужчины и ребенка на мосту в Лабинске
Происшествия
14.08.2022 09:26
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с ребенком провалились в яму на мосту через реку Лаба. Мужчина повредил ногу, а ребенок ударился головой о перила.
«По поручению главы регионального ведомства СК России Андрея Маслова по данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опасный участок моста, соединяющего Лабинск и село Вольное оградили.
Сообщается, что пешеходная часть этого моста находится в аварийном состоянии — перила не закреплены и шатаются, а также имеются не огороженные повреждения тротуара.
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