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CК организовал проверку после травмирования мужчины и ребенка на мосту в Лабинске

Происшествия
14.08.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/ck-organizoval-proverku-posle-travmirovaniya-muzhchiny-i-rebenka-na-mostu-v-labinske
CК организовал проверку после травмирования мужчины и ребенка на мосту в Лабинске
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с ребенком провалились в яму на мосту через реку Лаба. Мужчина повредил ногу, а ребенок ударился головой о перила.

«По поручению главы регионального ведомства СК России Андрея Маслова по данному факту Лабинским межрайонным следственным отделом незамедлительно организована доследственная проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опасный участок моста, соединяющего Лабинск и село Вольное оградили.

Сообщается, что пешеходная часть этого моста находится в аварийном состоянии — перила не закреплены и шатаются, а также имеются не огороженные повреждения тротуара.

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