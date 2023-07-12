ЧВК «Вагнер» передала Минобороны РФ почти всю военную технику, оружие и боеприпасы

Об этом 12 июля сообщили в военном ведомстве. Частная военная компания «Вагнер» завершает передачу вооружения Министерству обороны России согласно плану.

Российским военным передали более 2 тыс. единиц техники, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Среди них танки: Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Ураган» и «Град», ЗРК «Панцирь», артиллерийские установки «Акация», «Гвоздика», «Тюльпан» и «Гиацинт». Также передаются минометы, РПГ, гаубицы, БТР, автомобильная техника и примерно 20 тыс. стрелкового оружия.

Десятки переданных единиц вооружения ни разу не применяли в бою. Всю технику и вооружение доставляют в тыловые районы для проведения ремонтно-восстановительных работ и технического обслуживания, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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