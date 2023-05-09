Чувствует себя хорошо: появилось первое видео из больницы с Прилепиным после покушения

Видео опубликовал 9 мая в соцсетях губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду», — написал Никитин в Telegram.

На видео писатель поздравил всех с Днем Победы.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают», — сказал Прилепин.

Также писатель подарил губернатору икону Георгия Победоносца. Об этом Прилепин рассказал в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 мая автомобиль писателя Захара Прилепила взорвали в Нижнем Новгороде.