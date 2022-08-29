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«Чуть ли не комбайны надо запускать»: и. о. мэра Краснодара рассказал о борьбе с амброзией

Общество
29.08.2022 17:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/chut-li-ne-kombajny-nado-zapuskat-i-o-mera-krasnodara-rasskazal-o-borbe-s-ambroziej
«Чуть ли не комбайны надо запускать»: и. о. мэра Краснодара рассказал о борьбе с амброзией
Фото Карины Сардарян

В Краснодаре выкосили более 5,7 тыс. га сорной растительности. Об этом 29 августа сообщили на совещании в мэрии.

«Огромное количество обращений граждан поступает в администрацию именно по данному вопросу. С фотографиями, где целые поляны высоченной амброзии стоят. Там чуть ли не комбайны надо запускать для выкашивания», — сказал и. о. главы города Максим Слюсарев.

Он попросил «всех немного к себе примерить ситуацию».

«Когда этот сорняк не дает нормально жить, дышать. И исходить из этого. Для людей — это не просто какая-то трава, это реалии их жизни. С этой точки зрения на эту проблему смотрите, пожалуйста», — добавил Слюсарев.

На данный момент в мэрию поступило 379 обращений горожан о необходимости покоса сорной растительности. Рабочими группами составлено 166 протоколов об административных правонарушениях на нерадивых собственников, чьи участки заросли амброзией. Выдано 970 уведомлений. Также подано 175 запросов в Росреестр для установления собственников земель сельхозназначения.

Больше всего сорняков выкосили в Прикубанском округе — свыше 1,7 тыс. га. В Карасунском — более 800 га. В Центральном округе выкосили 57 га, в Западном — 42 га.

При обнаружении зарослей амброзии можно звонить по телефону горячей линии ЕДДС — 050 или в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» — 267-81-31, сообщает пресс-служба мэрии.

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