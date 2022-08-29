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В мэрии Краснодара прокомментировали вырубку деревьев на улице Героев-Разведчиков

Общество
29.08.2022 15:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-merii-krasnodara-prokommentirovali-vyrubku-derevev-na-ulitse-geroev-razvedchikov
Видео «Кубань 24»

О массовой вырубке деревьев в дубовой аллее по улице Героев-Разведчиков интернет-порталу «Кубань 24» рассказали обеспокоенные местные жители. Они сняли на видео спиленные деревья.

«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, на проведение работ по ул. Героев-Разведчиков выдан порубочный билет от 16 августа 2022 года», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии отметили, что в июле специалисты обследовали деревья в дубовой аллее по улице Героев-Разведчиков и установили, что 81 дерево имеет признаки аварийности и подлежит вырубке. Еще 234 дерева подлежат санитарной обрезке поврежденных и сухих веток.

Ранее аллея по улице Героев-Разведчиков была лесополосой, защищающей посевы в полях.

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