В мэрии Краснодара прокомментировали вырубку деревьев на улице Героев-Разведчиков
Общество
29.08.2022 15:57
О массовой вырубке деревьев в дубовой аллее по улице Героев-Разведчиков интернет-порталу «Кубань 24» рассказали обеспокоенные местные жители. Они сняли на видео спиленные деревья.
«По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, на проведение работ по ул. Героев-Разведчиков выдан порубочный билет от 16 августа 2022 года», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
В мэрии отметили, что в июле специалисты обследовали деревья в дубовой аллее по улице Героев-Разведчиков и установили, что 81 дерево имеет признаки аварийности и подлежит вырубке. Еще 234 дерева подлежат санитарной обрезке поврежденных и сухих веток.
Ранее аллея по улице Героев-Разведчиков была лесополосой, защищающей посевы в полях.
Читайте также: в Краснодаре на месте вырубленных деревьев на Николаевском бульваре высадят дубовую аллею.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В России рассматривают запрет рекламы фастфуда и газировки днем
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
- В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево