Чудом не пострадали: водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП на Кубани

Авария с пятью автомобилями произошла днем 22 июля на дороге Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

Предварительно, водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость на мокром асфальте, из-за чего машину занесло, и она столкнулась с попутными Hyundai и Opel Astra.

Затем одну из легковушек от удара отбросило на Chevrolet Spark и Lada Largus. После большегруз въехал в дорожное ограждение.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и организовали безопасное движение.

«Все участники ДТП напуганные, но живые и здоровые вернутся домой», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: семь человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае.