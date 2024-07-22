Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Чудом не пострадали: водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chudom-ne-postradali-voditel-kamaza-sprovotsiroval-massovoe-dtp-na-kubani
Чудом не пострадали: водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП на Кубани
Фото t.me/mvd_23

Авария с пятью автомобилями произошла днем 22 июля на дороге Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

Предварительно, водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость на мокром асфальте, из-за чего машину занесло, и она столкнулась с попутными Hyundai и Opel Astra.

Затем одну из легковушек от удара отбросило на Chevrolet Spark и Lada Largus. После большегруз въехал в дорожное ограждение.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и организовали безопасное движение.

«Все участники ДТП напуганные, но живые и здоровые вернутся домой», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: семь человек погибли в ДТП за выходные в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях