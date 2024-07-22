Чудом не пострадали: водитель КамАЗа спровоцировал массовое ДТП на Кубани
Происшествия
22.07.2024 21:29
Авария с пятью автомобилями произошла днем 22 июля на дороге Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.
Предварительно, водитель КамАЗа не выбрал безопасную скорость на мокром асфальте, из-за чего машину занесло, и она столкнулась с попутными Hyundai и Opel Astra.
Затем одну из легковушек от удара отбросило на Chevrolet Spark и Lada Largus. После большегруз въехал в дорожное ограждение.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и организовали безопасное движение.
«Все участники ДТП напуганные, но живые и здоровые вернутся домой», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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