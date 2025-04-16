Что такое радиостанция «Судного дня»: кому предназначены загадочные сообщения?

Радиостанция «Судного дня» УВБ-76, также известная как «жужжалка», за сутки 14 апреля передала очередные 4 сообщения с кодовыми словами.

Активность на этой радиостанции может фиксироваться в пугающих для простых людей случаях — военных обострений или учений, спецоперации или изменений в работе ядерной триады. При этом сейчас для этого официальных причин нет.

Так ли все страшно и чем на самом деле занимается радиостанция «Судного дня»? Попробуем разобраться.

Что такое радиостанция «Судного дня»

«УВБ-76» —российская военная радиостанция, которая вплоть до 2023 года принадлежала Западному военному округу. Она вещает на частоте 4625 кГц на верхней боковой полосе с однополосной модуляцией. Эта частота считается неофициальным каналом связи — его используют для объектов вне стандартной системы управления.

Практически все время эта радиостанция «жужжит» — транслирует маркер канала. Иногда жужжание прерывается — в такие моменты передаются закодированные сообщения, состоящие из слов и цифр, слова при этом передаются транслитерацией (по первым буквам имен).

Слова бывают как существующие — например, «бильярд», «геенна» или «хватание», так и совершенно непонятные простому человеку — «пупсокот», «кубокит», «таймобобр». Иногда на эту частоту попадают другие передачи — тихие разговоры и обрывки фраз, фоновые шумы и даже «Лебединое озеро».

Где находится

Передатчик радиостанции «Судного дня» раньше находился в Московской области — недалеко от поселка Поварово. До первой известной голосовой трансляции 1997 года местоположение и позывные получателей были неизвестны. В 2010 году передатчик перенесли в Ленинградскую область.

Сообщения

В обычных сообщениях голосом передаются сообщения в формате: позывной — опознавательная группа — кодовое слово — контрольные группы. Сначала позывные и кодовые слова называют целиком, после повторяют транслитерацией. Если слова маленькие, их соединяют одно и ставят между ними гласную О — например, «лесолед».

Последние сообщения на момент публикации статьи поступили 14 апреля в 10:54, 15:48, 17:17 и 18:41 по Москве. Кодовые слова — «нептун», «тимус», «лисоплащ» и «нутобакс». Расшифровать кодовые слова обычным людям не получится — они предназначены для конкретного получателя и генерируются случайным образом.

Функции

О назначении радиостанции нет никакой официальной информации, есть только предположения — одни считают, что это военная связь, другие называют это номерными станциями для спецслужб. Некоторые радиосталкеры уверены, что «жужжалка» предназначена для связи военкоматов в своем округе.

Самую конспирологическую версию высказали американские журналисты — по их мнению, УВБ-76 подключена к российской ракетной системе «Периметр» и излучает сигнал «Мертвой руки» — если в результате ядерной атаки против России будет прерван сигнал, она якобы вызовет ответный ядерный удар.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов еще в конце прошлого года в интервью «Парламентской газете» заявил, что «жужжалка» действительно имеет важную функцию (называть ее он, разумеется, не стал — военная тайна), а теории заговора опроверг.

«Нет, поверьте мне, ни к какой системе «Периметр», равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет. У этой радиостанции действительно есть своя функция и своя достаточно важная задача, но с ядерными силами сдерживания они никак не связаны», — отметил Картаполов.

Активную отправку сообщений в отдельные дни Картаполов называл проверкой работоспособности радиостанции. Он также призвал не нагнетать панику и «не искать тайных смыслов там, где их нет».

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