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Что такое гиперфиксация и как избавиться от зацикленности?

Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-takoe-giperfiksatsiya-i-kak-izbavitsya-ot-zatsiklennosti
Что такое гиперфиксация и как избавиться от зацикленности?
Фото freepik.com

Гиперфиксация — это состояние, при котором человек настолько сосредотачивается на какой-то одной мысли, идее или ситуации, что это мешает ему полноценно жить и наслаждаться моментом.

Нередко гиперфиксация связана с тревожностью, стрессом или перфекционизмом. Постоянное прокручивание одних и тех же мыслей в голове вскоре может привести к эмоциональному истощению, снижению продуктивности и просто ухудшению состояния. Как же справиться с проблемой, перестать зацикливаться на проблемах и начать жить свободно?

Осознание проблемы

Первый шаг к избавлению от гиперфиксации — это осознать, что она существует. Часто мы настолько погружаемся в свои мысли, что перестаем замечать, насколько сильно они влияют на нашу жизнь.

Задайте себе вопросы: «О чем я думаю?», «Какие мысли постоянно занимают мое сознание?», «Как часто я об этом думаю?». Эти вопросы помогут определить ключевые беспокойные мысли и начать работу над ними.

Практика осознанности

Фото freepik.com

Майндфулнесс — это техника, направленная на сосредоточение внимания на настоящем моменте. Она помогает отвлечься от бесконечного потока мыслей и сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. Практики этой техники включают медитацию, дыхательные упражнения и концентрацию внимания на своих ощущениях. Регулярная практика осознанности поможет значительно снизить уровень тревоги и зацикленности.

Разделение проблем на части

Зачастую гиперфиксация возникает из-за ощущения неподъемной тяжести и сложности проблемы. Попробуйте разбить ее на более мелкие составляющие и решать каждую из них по отдельности.

Такая техника поможет сделать задачу менее пугающей и позволит лучше контролировать ситуацию. Например, если беспокоит будущее, можно разбить цели на краткосрочные и долгосрочные, после чего начать достигать их маленькими шагами.

Спорт

Фото freepik.com

Как бы некоторые не сопротивлялись, спорт действительно помогает от многих проблем, в том числе от гиперфиксации. Тренировки позволяют снять напряжение, повысить уровень эндорфинов и отвлечься от навязчивых мыслей.

Регулярные тренировки, прогулки на свежем воздухе или занятия спортом могут стать эффективным способом борьбы с гиперфиксацией, главное — не «словить» проблему на спорте и не испортить здоровье.

Поддержка

Общение с близкими людьми чаще всего положительно влияет на эмоциональное состояние — можно поделиться переживаниями с друзьями и семьей и получить поддержку, чтобы снизить стресс.

Главное — правильно выбирать тех, кому рассказываете о проблемах: важно, чтобы вас выслушали и поддержали, а не осуждали или говорили, что это на самом деле никакая не проблема.

Границы

Фото freepik.com

Одна из причин гиперфиксации — это стремление контролировать все и всех вокруг себя. Важно научиться устанавливать границы и понимать, что не все в жизни подвластно вашему контролю. Позволяя себе отпустить некоторые вещи, вы освобождаете пространство для более важных (и более спокойных) аспектов жизни.

Профессиональная помощь

Если гиперфиксация становится хронической и мешает жить, возможно, стоит обратиться за помощью к специалисту. Психологи и психотерапевты могут помочь разобраться в причинах зацикленности и предложить эффективные стратегии для ее преодоления, которые вы еще не пробовали.

 

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Автор: Елена Великопольская

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