Что произойдет с организмом, если месяц не пить кофе

Чашка кофе с утра, капучино на вынос, перерыв на кофе в офисе — эти ежедневные ритуалы необходимы миллионам людей. Кофе помогает взбодриться, улучшает работоспособность, поднимает настроение и, наконец, это просто вкусно. Однако кофе полезен не всем, и многим приходится отказаться от любимого напитка.

Чрезмерное употребление кофеина может привести к обезвоживанию, к проблемам с сердцем, печенью и нервной системой. Большие дозы кофе вызывают тревожность, бессонницу и приступы паники. Кроме того, кофе вызывает зависимость, и «слезть» со стимулятора будет довольно сложно. Что произойдет с организмом, если вы сумеете воздержаться от употребления кофе в течение месяца?

Труден только первый шаг

Первые две недели будет очень сложно. Лишившись привычного стимулятора и ежедневных ритуалов, организм испытает стресс. Если ритуалы и связанный с ними психологический комфорт можно поддерживать, заменив кофе на чай или какао, то со стороны физиологии гарантированно будут неприятные сюрпризы.

Возможны головные боли, слабость, рассеянность, раздражительность и постоянное ощущение усталости. Также вероятно увеличение веса, ведь плохое самочувствие так и тянет чем-нибудь «заесть». Но пережив «кофеиновую ломку», вы почувствуете себя гораздо лучше.

Меньше стресса, крепче сон

Месяц без кофе нормализует сон. Вы будете быстрее засыпать вечером и легче вставать по утрам. Тревожность снизится, вы будете меньше нервничать из-за мелочей. Учащенное сердцебиение и повышенная возбудимость останутся в прошлом.

Белоснежная улыбка

Всем известно, что кофе окрашивает эмаль зубов. Использование отбеливающих паст не принесет эффекта, если после чистки зубов наливать себе чашечку эспрессо. Месяц без кофе поможет привести зубы в порядок.

Обмен веществ в порядке

Кофе влияет на работу надпочечников и щитовидной железы, замедляет обмен веществ. Отказ от кофе поможет «разогнать» метаболизм и похудеть. Кроме того, отказ от кофе поможет укрепить иммунитет, снизив негативное воздействие на щитовидную железу.

Сияющая кожа

Танин, содержащийся в кофе, препятствует усвоению железа. Кроме того, кофе из-за своих мочегонных свойств вымывает из организма кальций, калий и цинк. Любители кофе также часто сталкиваются с нарушением водного баланса и недостатком витаминов В, С и РР. За месяц без кофе дефицит полезных веществ восполнится, а налаженный водный баланс уберет синяки под глазами, вернет коже свежесть и сияние.

Давление в норме

Кофеин повышает давление и уровень холестерина. А если есть привычка к чашке кофе добавлять сигарету, нагрузка на сосуды многократно возрастает. Полный отказ от вредных привычек и кофе позволит нормализовать давление и понизить холестерин. Кроме того, за месяц без кофе вам будет благодарна ваша печень, которой приходится ежедневно справляться с вредными веществами.

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