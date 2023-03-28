Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Что подарить девушке на день рождения?

Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-podarit-devushke-na-den-rozhdeniya
Что подарить девушке на день рождения?
Фото pixabay.com

Какой подарок сделать любимой — это извечный вопрос мужской половины человечества. Выбрать милую безделушку или задуматься о том, что девушке действительно интересно? Без раздумий — второе.

В интернете по запросу «самые популярные хобби русских девушек в 2023 году» отобрали 13 самых популярных увлечений и исходя из них составили подборку подарков на разный кошелек.

Если девушка увлекается иностранными языками:

  • стильный блокнот (не ежедневник!);
  • книгу на языке, который она изучает;
  • посещение выставки искусства выбранной страны;
  • подписка на онлайн библиотеку или языковые уроки;
  • путешествие в страну изучаемого языка.

Если девушка увлекается чтением:

  • книга-подвеска/кулон;
  • чехол для смартфона в виде книги;
  • столик для ванны с местом под книгу и бокал вина;
  • мебель для личной библиотеки;
  • комплект постельного белья в виде книги.

Фото cottonbro, pexels.com

Если девушка — хозяйка собаки:

  • комплект посуды с изображением ее собаки;
  • календарь-«напоминалка» «Ты покормил собаку?»;
  • домашняя камера-онлайн для наблюдения за собакой;
  • прогулочный комплект для собаки;
  • полотенце/постер/картина с родословной ее собаки.

Если девушка «фитоняшка»:

  • смарт-часы:
  • цифровой термос;
  • спортивная сумка;
  • соковыжималка;
  • органайзер для витаминов/ланчбокс.

Фото pxhere.com

Если девушка любит лошадей:

  • вальтрап (коврик под седло);
  • защитный шлем жокея;
  • набор инструментов для ухода за лошадью;
  • ювелирные украшения в виде подковы;
  • сапоги или куртка для верховой езды.

Если девушка — художница:

  • мольберт;
  • этюдник;
  • сумка художника;
  • видеопроектор;
  • электронный графический планшет.

Фото pixabay.com

Если девушка — кулинар:

  • профессиональный блендер/миксер;
  • гриль;
  • мерная ложка с цифровым дисплеем;
  • маринатор для овощей и мяса;
  • настольный кухонный пылесос.

Если девушка занимается плаванием:

  • водонепроницаемые наушники;
  • водонепроницаемые часы;
  • косметика против хлора;
  • обувь для бассейна;
  • полотенце из микрофибры.

Фото pxhere.com

Если девушка — автолюбительница:

  • именная авторамка для госномера;
  • термокружка с подогревом от прикуривателя;
  • увлажнитель-ароматизатор;
  • митенки;
  • набор инструментов.

Если девушка занимается вязанием:

  • дорожная сумка для рукоделия;
  • редкая/дорогая пряжа;
  • набор для вязания;
  • книга узоров;
  • дизайнерские ножницы.

Фото pixabay.com

Если девушка — садовод:

  • электрический/дровяной самовар;
  • набор садовых ножниц и секаторов;
  • садовый фартук;
  • надувной диван;
  • плед.

Если девушка — фотограф:

  • камера GoPro;
  • вспышка;
  • объектив;
  • студийная палатка;
  • сумка для фотоаппарата.

Фото Shutterbug75, pixabay.com

Если девушка меломан/музыкант:

  • внешний SSD диск;
  • карманный синтезатор;
  • наушники;
  • кресло;
  • лазерный планетарий.

Читайте также: что подарить парню на день рождения?

Автор:

Алексей Куликов

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
  2. Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
  3. В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
  4. В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
ТОП 5 СТАТЕЙ
Пять продуктов для улучшения работы мозга
Пять продуктов для улучшения работы мозга
10 продуктов, богатых магнием
10 продуктов, богатых магнием
Семь причин есть яблоки каждый день
Семь причин есть яблоки каждый день
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
10 продуктов, которые выводят токсины из организма
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским поездом в Крыму
В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
В Краснодаре из-за ДТП с велосипедисткой остановилось движение трамваев на улице Московской
Кратчайший путь в порт Кавказ: ремонт моста через ж/д ветку в Темрюкском районе завершат в мае
Кратчайший путь в порт Кавказ: ремонт моста через ж/д ветку в Темрюкском районе завершат в мае
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок» рассказал об уничтожении опорного пункта ВСУ
Прямой эфир
Мы в соцсетях