Что подарить девушке на день рождения?

Какой подарок сделать любимой — это извечный вопрос мужской половины человечества. Выбрать милую безделушку или задуматься о том, что девушке действительно интересно? Без раздумий — второе.

В интернете по запросу «самые популярные хобби русских девушек в 2023 году» отобрали 13 самых популярных увлечений и исходя из них составили подборку подарков на разный кошелек.

Если девушка увлекается иностранными языками:

стильный блокнот (не ежедневник!);

книгу на языке, который она изучает;

посещение выставки искусства выбранной страны;

подписка на онлайн библиотеку или языковые уроки;

путешествие в страну изучаемого языка.

Если девушка увлекается чтением:

книга-подвеска/кулон;

чехол для смартфона в виде книги;

столик для ванны с местом под книгу и бокал вина;

мебель для личной библиотеки;

комплект постельного белья в виде книги.

Если девушка — хозяйка собаки:

комплект посуды с изображением ее собаки;

календарь-«напоминалка» «Ты покормил собаку?»;

домашняя камера-онлайн для наблюдения за собакой;

прогулочный комплект для собаки;

полотенце/постер/картина с родословной ее собаки.

Если девушка «фитоняшка»:

смарт-часы:

цифровой термос;

спортивная сумка;

соковыжималка;

органайзер для витаминов/ланчбокс.

Если девушка любит лошадей:

вальтрап (коврик под седло);

защитный шлем жокея;

набор инструментов для ухода за лошадью;

ювелирные украшения в виде подковы;

сапоги или куртка для верховой езды.

Если девушка — художница:

мольберт;

этюдник;

сумка художника;

видеопроектор;

электронный графический планшет.

Если девушка — кулинар:

профессиональный блендер/миксер;

гриль;

мерная ложка с цифровым дисплеем;

маринатор для овощей и мяса;

настольный кухонный пылесос.

Если девушка занимается плаванием:

водонепроницаемые наушники;

водонепроницаемые часы;

косметика против хлора;

обувь для бассейна;

полотенце из микрофибры.

Если девушка — автолюбительница:

именная авторамка для госномера;

термокружка с подогревом от прикуривателя;

увлажнитель-ароматизатор;

митенки;

набор инструментов.

Если девушка занимается вязанием:

дорожная сумка для рукоделия;

редкая/дорогая пряжа;

набор для вязания;

книга узоров;

дизайнерские ножницы.

Если девушка — садовод:

электрический/дровяной самовар;

набор садовых ножниц и секаторов;

садовый фартук;

надувной диван;

плед.

Если девушка — фотограф:

камера GoPro;

вспышка;

объектив;

студийная палатка;

сумка для фотоаппарата.

Если девушка меломан/музыкант:

внешний SSD диск;

карманный синтезатор;

наушники;

кресло;

лазерный планетарий.

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