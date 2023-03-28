Что подарить девушке на день рождения?
Какой подарок сделать любимой — это извечный вопрос мужской половины человечества. Выбрать милую безделушку или задуматься о том, что девушке действительно интересно? Без раздумий — второе.
В интернете по запросу «самые популярные хобби русских девушек в 2023 году» отобрали 13 самых популярных увлечений и исходя из них составили подборку подарков на разный кошелек.
Если девушка увлекается иностранными языками:
- стильный блокнот (не ежедневник!);
- книгу на языке, который она изучает;
- посещение выставки искусства выбранной страны;
- подписка на онлайн библиотеку или языковые уроки;
- путешествие в страну изучаемого языка.
Если девушка увлекается чтением:
- книга-подвеска/кулон;
- чехол для смартфона в виде книги;
- столик для ванны с местом под книгу и бокал вина;
- мебель для личной библиотеки;
- комплект постельного белья в виде книги.
Если девушка — хозяйка собаки:
- комплект посуды с изображением ее собаки;
- календарь-«напоминалка» «Ты покормил собаку?»;
- домашняя камера-онлайн для наблюдения за собакой;
- прогулочный комплект для собаки;
- полотенце/постер/картина с родословной ее собаки.
Если девушка «фитоняшка»:
- смарт-часы:
- цифровой термос;
- спортивная сумка;
- соковыжималка;
- органайзер для витаминов/ланчбокс.
Если девушка любит лошадей:
- вальтрап (коврик под седло);
- защитный шлем жокея;
- набор инструментов для ухода за лошадью;
- ювелирные украшения в виде подковы;
- сапоги или куртка для верховой езды.
Если девушка — художница:
- мольберт;
- этюдник;
- сумка художника;
- видеопроектор;
- электронный графический планшет.
Если девушка — кулинар:
- профессиональный блендер/миксер;
- гриль;
- мерная ложка с цифровым дисплеем;
- маринатор для овощей и мяса;
- настольный кухонный пылесос.
Если девушка занимается плаванием:
- водонепроницаемые наушники;
- водонепроницаемые часы;
- косметика против хлора;
- обувь для бассейна;
- полотенце из микрофибры.
Если девушка — автолюбительница:
- именная авторамка для госномера;
- термокружка с подогревом от прикуривателя;
- увлажнитель-ароматизатор;
- митенки;
- набор инструментов.
Если девушка занимается вязанием:
- дорожная сумка для рукоделия;
- редкая/дорогая пряжа;
- набор для вязания;
- книга узоров;
- дизайнерские ножницы.
Если девушка — садовод:
- электрический/дровяной самовар;
- набор садовых ножниц и секаторов;
- садовый фартук;
- надувной диван;
- плед.
Если девушка — фотограф:
- камера GoPro;
- вспышка;
- объектив;
- студийная палатка;
- сумка для фотоаппарата.
Если девушка меломан/музыкант:
- внешний SSD диск;
- карманный синтезатор;
- наушники;
- кресло;
- лазерный планетарий.
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