Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Что о характере женщины говорит ее парфюм?

Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-o-haraktere-zhenshhiny-govorit-ee-parfyum
Что о характере женщины говорит ее парфюм?
Фото freepik.com

Запах — часть нашего образа и порой запоминается гораздо лучше, чем платье, украшения и даже лицо с профессиональным макияжем. О чем может рассказать ваш парфюм?

Давно канули в Лету времена, когда духи использовали, чтобы замаскировать амбре от немытого тела. Также давно не актуально мнение, что парфюм должен быть один и на всю жизнь (автор украдкой оглядывается на свой парфюмерный шкафчик и смахивает слезинку умиления).

Сегодня парфюм — это и способ самовыражения, и ароматерапия (у каждой же есть «счастливый» флакончик, который поднимает настроение?), и яркая деталь образа, и вторая одежда. Впрочем, в некоторых случаях — единственная, если вы понимаете, о чем речь. А вы явно понимаете. Так что же о женщинах могут рассказать их любимые ароматы?

Не хочется вас огорчать, но выбор парфюма часто зависит просто от настроения. Сегодня девушка проснулась в романтическом настроении и решила «одеться», предположим, в La Petite Robe Noire от Guerlain (еще и в редкую лимитированную версию), а завтра она встанет не с той ноги и одолжит какой-нибудь флакончик у бойфренда. И даже записная стерва, которая привыкла ходить по головам, иной раз пахнет ванилью и сливочным печеньем…

Но даже у самых непостоянных в своих парфюмерных пристрастиях особ всегда есть любимая группа парфюма. Вот тут-то и кроется истина.

Прежде, чем перейти к основным группам, даем маленькую подсказку: если вы ничего не понимаете в парфюме, первые выводы можно сделать на основании критерия «громко, ярко и надолго или тихо, ненавязчиво и мимолетно». Если духи вашей знакомой слышно издалека и не заметить невозможно, а аромат шлейфовый и след его еще долго остается в помещении, знайте: перед вами человек, которому очень важно, чтобы его заметили и запомнили. Да-да, часто в глубине души эти дамы очень не уверены в себе и вот так «метят территорию». Если же аромат  «не выбивает дверь с ноги», ощущается только при максимальном приближении и не оставляет шлейфа, девушка либо считает, что все всем уже доказала, либо ей совсем не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Возможно, именно сегодня не хочется, а завтра она всех удивит.

Зеленые ароматы

Фото Жени Харитоновой

Запахи трав, свежих листьев, свежего сена, свежеподстриженного газона и вообще все, что вызывает ассоциацию с зеленью — это группа зеленых ароматов. Ощутили подобное от женщины — будьте уверены, как минимум, сегодня она в беззаботном настроении. Такой парфюм обычно выбирают девушки, пребывающие в гармонии с собой и миром, ценящие комфорт и простые радости, свободу и искренних людей. С такими дамами очень легко и приятно общаться. Если, конечно, аромат не используется как маска, такое тоже бывает.

Свежие ароматы

Фото Жени Харитоновой

Чтобы не превращать этот текст в диссертацию, в группу свежих запишем и цитрусовые, и акватические. Да простят нас их поклонники, для которых апельсинчики и запахи воды — отдельная категория.

Свежаки на постоянной основе носят уравновешенные и неконфликтные особы. Возможно, в душе они львицы-тигрицы, способные сожрать любого крокодила, но снаружи — полная безмятежность, интеллигентность и вообще «Леди Совершенство». Эти девушки всегда знают, чего хотят, идут к своей цели, не сворачивая, но драться за нее не будут, скорее поищут обходной путь. А еще они часто обладают прекрасным чувством юмора и, как правило, оказываются душой компании. Кстати, согласно исследованиям, женщины, использующие свежие парфюмы, особенно цитрусовые, воспринимаются мужчинами как более молодые.

Цветочные ароматы

Фото Жени Харитоновой

С цветочными ароматами все довольно сложно. Они могут быть как легкими, ненавязчивыми и искрящимися, так и тяжелыми, мрачными и «берущими за горло». Но у любительниц цветочков в парфюмерии есть и кое-что общее: они мечтательницы и перфекционистки. Все они хотят идеальной жизни, идеальных отношений и вообще «чтобы все, как в кино». Даже если никогда вам в этом не признаются. А еще цветочные ароматы очень любят авантюристки и непоседы, которые обожают приключения, путешествия и новые знакомства.

Фруктовые ароматы

Фото Жени Харитоновой

Кокетки, звезды вечеринок и капризные принцессы обычно пахнут фруктами и ягодами. И чем слаще «компотик», тем более легкомысленная барышня вам попалась. Ну или просто именно сегодня ей хочется уйти в отрыв, а на самом деле она «верная супруга и добродетельная мать». Хотя кому и когда этот статус мешал быть принцессой и заявлять: «Я девочка! Хочу на ручки и платьишко!»? Девушки, которые постоянно выбирают эту группу парфюмов знают, что они «самые обаятельные и привлекательные» и, как правило, умело этим пользуются. Не осуждаем и даже поддерживаем.

Древесные ароматы

Фото Жени Харитоновой

Девушки с сильным характером, волевые, равнодушные к чужому мнению, стабильные и сдержанные часто носят «деревяшки». Они надежны, уверены в себе, не станут прогибаться, даже если в моменте это выгодно. Очень ценят комфорт, дорогие изящные вещи и надежных проверенных людей. На мелочи не размениваются и лучше будут плыть по жизни в гордом одиночестве, чем свяжутся с неподходящей компанией.

Пряные восточные ароматы

Фото kosmetista.ru

Роковые женщины, шальные императрицы и сокрушительницы мужских сердец вошли в чат. Дама в облаке восточного аромата сразу привлекает к себе внимание и уж точно не затеряется в толпе. Эти женщины, как правило, импульсивны, чувственны и очень харизматичны. И своим ароматом они прямо заявляют: «Идет королева, придворным построиться!» Если ваша знакомая, которая всю жизнь носила что-то легкое и ненавязчивое вдруг начала благоухать, как арабская ночь, можете быть уверены, она вышла на либо на охоту, либо на тропу войны.

Гурманские

Фото kosmetista.ru

Шоколад, вишня в коньяке, зефир, патока, засахаренные фрукты — осторожно, слипнется! «Вкусные» ароматы выбирают те, кому хочется, чтобы их все любили. Ну как можно не любить такую сладкую конфетку? Она же милая, добрая, резвушка-хохотушка и совершенно не опасная. Ну, с последним можно и поспорить — «сладкие» девочки бывают очень расчетливыми манипуляторшами и настоящими злыми гениями. А могут и не быть — иногда гурманский аромат выбирают просто чтобы побаловать внутреннего ребенка или когда очень хочется сладкого, но любимые джинсы трещат по швам (не съем, так хоть понюхаю).

Шипровые ароматы

Фото kosmetista.ru

Близки и к свежим, и к древесным, и даже к зеленым, но слишком сложны и многогранны, чтобы не выделить их в отдельную категорию. В шипрах есть аккорды зелени, дубового мха, дерева, а еще заметны акценты земли. Лес после дождя, например, — это шипр. Ароматы контрастные, заметные и очень интересные. Но не для всех. Вот и любительницы шипров тоже — штучки не каждому по зубам. Сложные натуры, как правило, очень эрудированные и с высокими требованиями к себе и миру. Ценят необычных людей, оригинальные и нестандартные вещи, не выносят скуку и рутину, а еще, как правило, ничего не боятся и легко высказывают свое мнение прямо и в лицо. Не всем понравится.

Фужерные ароматы

Фото Жени Харитоновой

Когда-то считалось, что фужеры — это для мальчиков. «Подержите мои пробирки», — сказали парфюмеры и быстренько намешали композиции и для милых дам. Фужеры многослойны и сочетают в себе древесные, зеленые, свежие и сладковатые ноты (часто за них отвечает лаванда), под настроение туда же отправляются аккорды цитрусов, фруктов, цветов — все сложно, но ужасно притягательно. Фужерные ароматы любят смелые, целеустремленные, чувственные и иногда склонные к риску дамы.

Кожаные ароматы

Фото kosmetista.ru

Сильные, смелые, ловкие, умелые, независимые и самостоятельные до крайности — вот целевая аудитория кожаных ароматов. Эти женщины и кран в доме сами починят, и полку повесят, и карбюратор переберут, и детей на все кружки отвезут, и еще и на любимое хобби время найдут. Идеальные? А как же. А еще самодостаточные, прямолинейные и не склонные к сантиментам, так что мужчине придется либо соответствовать, либо отправляться с вещами на выход.

Странное, необычное

Фото Жени Харитоновой

А теперь переходим к нашей ненаглядной нишевой парфюмерии, в которой могут звучать ноты горящих покрышек, пороха, краски, винила и еще бог знает чего! Обожаем нишу, хотя, справедливости ради, носить некоторые шедевры просто невозможно. А вот купить флакончик по цене крыла от «Боинга» и время от времени прижимать его к носу — «ах, хорош, мерзавец!» — это да, это с удовольствием. Хотя некоторые вещи можно и выгулять, если, конечно, решиться. И вот она суть: необычное, странное и шокирующее носят те, кому совершенно безразличные общепринятые нормы, кому нравится провоцировать и вносить немного хаоса в тоскливую «правильную жизнь». При этом женщины со странными парфюмами, как правило, успешны, знают, чего хотят и как этого добиться. А было бы иначе, на парфюм себе бы точно не заработали.

Читайте также: 

Русые: что цвет волос может рассказать о человеке?

Автор: Женя Харитонова

Поделиться:
Поделиться
Теги:
ТОП 5 СТАТЕЙ
Главные концерты мая в Краснодаре
Главные концерты мая в Краснодаре
Хорошие и плохие дни: лунный календарь на апрель 2025 года
Хорошие и плохие дни: лунный календарь на апрель 2025 года
Пасха 2025: когда отмечают, истоки и традиции праздника
Пасха 2025: когда отмечают, истоки и традиции праздника
Пять напитков, которые быстро снизят давление
Пять напитков, которые быстро снизят давление
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях