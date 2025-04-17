Что о характере женщины говорит ее парфюм?

Запах — часть нашего образа и порой запоминается гораздо лучше, чем платье, украшения и даже лицо с профессиональным макияжем. О чем может рассказать ваш парфюм?

Давно канули в Лету времена, когда духи использовали, чтобы замаскировать амбре от немытого тела. Также давно не актуально мнение, что парфюм должен быть один и на всю жизнь (автор украдкой оглядывается на свой парфюмерный шкафчик и смахивает слезинку умиления).

Сегодня парфюм — это и способ самовыражения, и ароматерапия (у каждой же есть «счастливый» флакончик, который поднимает настроение?), и яркая деталь образа, и вторая одежда. Впрочем, в некоторых случаях — единственная, если вы понимаете, о чем речь. А вы явно понимаете. Так что же о женщинах могут рассказать их любимые ароматы?

Не хочется вас огорчать, но выбор парфюма часто зависит просто от настроения. Сегодня девушка проснулась в романтическом настроении и решила «одеться», предположим, в La Petite Robe Noire от Guerlain (еще и в редкую лимитированную версию), а завтра она встанет не с той ноги и одолжит какой-нибудь флакончик у бойфренда. И даже записная стерва, которая привыкла ходить по головам, иной раз пахнет ванилью и сливочным печеньем…

Но даже у самых непостоянных в своих парфюмерных пристрастиях особ всегда есть любимая группа парфюма. Вот тут-то и кроется истина.

Прежде, чем перейти к основным группам, даем маленькую подсказку: если вы ничего не понимаете в парфюме, первые выводы можно сделать на основании критерия «громко, ярко и надолго или тихо, ненавязчиво и мимолетно». Если духи вашей знакомой слышно издалека и не заметить невозможно, а аромат шлейфовый и след его еще долго остается в помещении, знайте: перед вами человек, которому очень важно, чтобы его заметили и запомнили. Да-да, часто в глубине души эти дамы очень не уверены в себе и вот так «метят территорию». Если же аромат «не выбивает дверь с ноги», ощущается только при максимальном приближении и не оставляет шлейфа, девушка либо считает, что все всем уже доказала, либо ей совсем не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Возможно, именно сегодня не хочется, а завтра она всех удивит.

Зеленые ароматы

Запахи трав, свежих листьев, свежего сена, свежеподстриженного газона и вообще все, что вызывает ассоциацию с зеленью — это группа зеленых ароматов. Ощутили подобное от женщины — будьте уверены, как минимум, сегодня она в беззаботном настроении. Такой парфюм обычно выбирают девушки, пребывающие в гармонии с собой и миром, ценящие комфорт и простые радости, свободу и искренних людей. С такими дамами очень легко и приятно общаться. Если, конечно, аромат не используется как маска, такое тоже бывает.

Свежие ароматы

Чтобы не превращать этот текст в диссертацию, в группу свежих запишем и цитрусовые, и акватические. Да простят нас их поклонники, для которых апельсинчики и запахи воды — отдельная категория.

Свежаки на постоянной основе носят уравновешенные и неконфликтные особы. Возможно, в душе они львицы-тигрицы, способные сожрать любого крокодила, но снаружи — полная безмятежность, интеллигентность и вообще «Леди Совершенство». Эти девушки всегда знают, чего хотят, идут к своей цели, не сворачивая, но драться за нее не будут, скорее поищут обходной путь. А еще они часто обладают прекрасным чувством юмора и, как правило, оказываются душой компании. Кстати, согласно исследованиям, женщины, использующие свежие парфюмы, особенно цитрусовые, воспринимаются мужчинами как более молодые.

Цветочные ароматы

С цветочными ароматами все довольно сложно. Они могут быть как легкими, ненавязчивыми и искрящимися, так и тяжелыми, мрачными и «берущими за горло». Но у любительниц цветочков в парфюмерии есть и кое-что общее: они мечтательницы и перфекционистки. Все они хотят идеальной жизни, идеальных отношений и вообще «чтобы все, как в кино». Даже если никогда вам в этом не признаются. А еще цветочные ароматы очень любят авантюристки и непоседы, которые обожают приключения, путешествия и новые знакомства.

Фруктовые ароматы

Кокетки, звезды вечеринок и капризные принцессы обычно пахнут фруктами и ягодами. И чем слаще «компотик», тем более легкомысленная барышня вам попалась. Ну или просто именно сегодня ей хочется уйти в отрыв, а на самом деле она «верная супруга и добродетельная мать». Хотя кому и когда этот статус мешал быть принцессой и заявлять: «Я девочка! Хочу на ручки и платьишко!»? Девушки, которые постоянно выбирают эту группу парфюмов знают, что они «самые обаятельные и привлекательные» и, как правило, умело этим пользуются. Не осуждаем и даже поддерживаем.

Древесные ароматы

Девушки с сильным характером, волевые, равнодушные к чужому мнению, стабильные и сдержанные часто носят «деревяшки». Они надежны, уверены в себе, не станут прогибаться, даже если в моменте это выгодно. Очень ценят комфорт, дорогие изящные вещи и надежных проверенных людей. На мелочи не размениваются и лучше будут плыть по жизни в гордом одиночестве, чем свяжутся с неподходящей компанией.

Пряные восточные ароматы

Роковые женщины, шальные императрицы и сокрушительницы мужских сердец вошли в чат. Дама в облаке восточного аромата сразу привлекает к себе внимание и уж точно не затеряется в толпе. Эти женщины, как правило, импульсивны, чувственны и очень харизматичны. И своим ароматом они прямо заявляют: «Идет королева, придворным построиться!» Если ваша знакомая, которая всю жизнь носила что-то легкое и ненавязчивое вдруг начала благоухать, как арабская ночь, можете быть уверены, она вышла на либо на охоту, либо на тропу войны.

Гурманские

Шоколад, вишня в коньяке, зефир, патока, засахаренные фрукты — осторожно, слипнется! «Вкусные» ароматы выбирают те, кому хочется, чтобы их все любили. Ну как можно не любить такую сладкую конфетку? Она же милая, добрая, резвушка-хохотушка и совершенно не опасная. Ну, с последним можно и поспорить — «сладкие» девочки бывают очень расчетливыми манипуляторшами и настоящими злыми гениями. А могут и не быть — иногда гурманский аромат выбирают просто чтобы побаловать внутреннего ребенка или когда очень хочется сладкого, но любимые джинсы трещат по швам (не съем, так хоть понюхаю).

Шипровые ароматы

Близки и к свежим, и к древесным, и даже к зеленым, но слишком сложны и многогранны, чтобы не выделить их в отдельную категорию. В шипрах есть аккорды зелени, дубового мха, дерева, а еще заметны акценты земли. Лес после дождя, например, — это шипр. Ароматы контрастные, заметные и очень интересные. Но не для всех. Вот и любительницы шипров тоже — штучки не каждому по зубам. Сложные натуры, как правило, очень эрудированные и с высокими требованиями к себе и миру. Ценят необычных людей, оригинальные и нестандартные вещи, не выносят скуку и рутину, а еще, как правило, ничего не боятся и легко высказывают свое мнение прямо и в лицо. Не всем понравится.

Фужерные ароматы

Когда-то считалось, что фужеры — это для мальчиков. «Подержите мои пробирки», — сказали парфюмеры и быстренько намешали композиции и для милых дам. Фужеры многослойны и сочетают в себе древесные, зеленые, свежие и сладковатые ноты (часто за них отвечает лаванда), под настроение туда же отправляются аккорды цитрусов, фруктов, цветов — все сложно, но ужасно притягательно. Фужерные ароматы любят смелые, целеустремленные, чувственные и иногда склонные к риску дамы.

Кожаные ароматы

Сильные, смелые, ловкие, умелые, независимые и самостоятельные до крайности — вот целевая аудитория кожаных ароматов. Эти женщины и кран в доме сами починят, и полку повесят, и карбюратор переберут, и детей на все кружки отвезут, и еще и на любимое хобби время найдут. Идеальные? А как же. А еще самодостаточные, прямолинейные и не склонные к сантиментам, так что мужчине придется либо соответствовать, либо отправляться с вещами на выход.

Странное, необычное

А теперь переходим к нашей ненаглядной нишевой парфюмерии, в которой могут звучать ноты горящих покрышек, пороха, краски, винила и еще бог знает чего! Обожаем нишу, хотя, справедливости ради, носить некоторые шедевры просто невозможно. А вот купить флакончик по цене крыла от «Боинга» и время от времени прижимать его к носу — «ах, хорош, мерзавец!» — это да, это с удовольствием. Хотя некоторые вещи можно и выгулять, если, конечно, решиться. И вот она суть: необычное, странное и шокирующее носят те, кому совершенно безразличные общепринятые нормы, кому нравится провоцировать и вносить немного хаоса в тоскливую «правильную жизнь». При этом женщины со странными парфюмами, как правило, успешны, знают, чего хотят и как этого добиться. А было бы иначе, на парфюм себе бы точно не заработали.

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