Русые: что цвет волос может рассказать о человеке?

Один из самых распространенных природных цветов волос в России — русый. Оттенки могут быть разными — от светлого, почти блонда, до темного. Что русый цвет говорит о своем владельце?

Русая коса до пояса — главный атрибут красавицы из русских народных сказок. Правда, большинство иллюстраций изображают блондинок, но это только потому, что достоверно изобразить русый цвет — задача не из легких.

Так какого же цвета волосы русых людей? Русым называют светло-коричневый цвет с сероватым, рыжеватым или желтоватым оттенком. Это целая палитра в диапазоне от светло-коричневого до почти блонда и холодного серого. Кстати, в международной классификации такое название и вовсе отсутствует, там все, что не брюнет, не шатен и не рыжий называется блонд. Даже темно-русые девушки на западе считаются блондинками, невероятно, но факт. Соответственно, некоторые черты, присущие блондинкам, будут проявляться и в характере русых.

Русоволосые люди ассоциируются у окружающих с гармонией и воспринимаются нейтрально-положительно. От русых не ждут подвоха, они вызывают доверие. Заслуженно ли?

У меня есть график

Принято считать, что русоволосые дисциплинированны и предпочитают действовать согласно четкому плану. Все, как в песне: «У меня есть график, а все, что не по графику — на фиг, на фиг». Русые — гении тайм-менеджмента, они находят время и для работы, и для хобби, и для спорта, и для романтических увлечений. Как они все успевают? Сие науке неведомо, возможно, где-то купили маховик времени. Скорее всего, купили еще и с хорошей скидкой, ведь русые очень практичны и крайне редко тратят деньги зря.

Стабильность и равновесие

Большинство русых людей отличаются эмоциональной стабильностью, уравновешенностью, не любят выделяться и всегда заботятся в первую очередь о своем душевном комфорте. Они редко позволяют эмоциям брать верх над разумом, потому часто добиваются хороших результатов там, где другие быстро выгорают.

Непредсказуемость

Очень часто невозможно угадать, что на самом деле происходит в русой голове, ведь этот цвет собрал в себе многие другие оттенки. Именно поэтому не стоит слишком уж очаровываться уравновешенностью и мудростью русых — в критический момент в них может проснуться совсем иная масть и мало никому не покажется. Впрочем, чтобы довести русого, придется постараться, заводятся они не с пол-оборота.

Маленький домик, русская печка…

Большинство русоволосых людей ориентированы на семью. Дом, надежный партнер, дети, пара котов или собак — вот оно, счастье.

Семья для русых — главный источник энергии и вдохновения. Конечно, они и для себя любимых вполне могут стараться и добиваться успехов, но для того, чтобы близкие гордились, станут стараться в два раза больше. Русоволосые, как правило, верны и надежны, немного сентиментальны и всегда видят в партнере только лучшее. С одной стороны это хорошо — рядом с такими людьми всегда легко и комфортно, а с другой — русые могут стать жертвами собственных иллюзий и сильно разочароваться.

Изображения сгенерированы с помощью нейросети leonardo.ai

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