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Что изменится в законах России с апреля

Ссылка https://kuban24.tv/item/chto-izmenitsya-v-zakonah-rossii-s-aprelya
Что изменится в законах России с апреля
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

В апреле 2023 года россиян ждут повышение социальных пенсий, защита владельцев маткапитала, новые требования к приему на госслужбу и другие изменения в законодательстве.

Индексация социальных пенсий

С 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 3,3%. Это касается тех, кто получает выплаты по потере кормильца, по инвалидности, старости и на детей-сирот. Закон коснется около 4 млн человек. Но бежать с документами никуда не нужно — перерасчет система произведет автоматически.

Защита владельцев маткапитала при покупке жилья

Также с 1 апреля защиту получили владельцы маткапитала при покупке жилья — часто владельцам сертификатов выдают кредиты и ипотеки на дорогое жилье, которое непригодно для проживания. В связи с этим кредитные потребительские и сельскохозяйственные кооперативы должны соответствовать требованиям ЦБ РФ.

Новые требования к информированию клиентов страховых компаний

Ключевой информационный документ (КИД) с 1 апреля должны подписывать страховщики — документ предоставляют клиентам перед заключением договора. В нем должны быть прописаны основные условия страхового продукта: перечень страховых рисков, не страховые случаи, порядок получения выплаты, основания для возврата страховой премии, досудебное урегулирование споров.

Обязательная маркировка пива в кегах

Производителей и импортеров пива и слабоалкогольных напитков с 1 апреля обязали маркировать напитки в кегах, а сведения о маркировке предоставлять в систему «Честный знак».

Безопасность на воде

С 6 апреля в силу вступит закон о безопасности на воде — организаторы спортивных или культурно-массовых мероприятий могут обращаться с просьбой о запрете или ограничении движения судов на время их проведения.

Защита держателей ипотечных бумаг

С 19 апреля защиту получат держатели ипотечных бумаг в случае, если банк обанкротится. Деньги, которые входят в состав ипотечного покрытия, будут лежать на специальном счете в одном из уполномоченных банков.

Электронное взаимодействие

С 28 апреля органы исполнительной власти смогут получать из единого госреестра ЗАГС сведения в электронном виде — например, свидетельства о заключении браков или о рождении.

Требования для приема на госслужбу

Требования для приема на госслужбу ужесточатся с 29 апреля — появятся понятия «профессиональный уровень», «область профессиональной служебной деятельности», «оценка профессионального уровня» и «вид профессиональной служебной деятельности». При этом квалификационный экзамен больше проводить не будут.

 

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Автор:

Екатерина Воробьева

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