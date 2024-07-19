Членов Совета молодых депутатов Кубани наградили в Краснодаре

Итоги четвертого созыва Совета молодых депутатов подвели в ЗСК. В заседании приняли участие и опытные наставники. Среди них председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Сегодня в региональную команду СМД входит более 1,5 тыс. молодых депутатов. Это кадровый резерв края. Парламентарии активно вовлечены в законотворчество, выезжают на места, занимаются общественной работой. В четвертом созыве, итоги которого подвели на общем собрании СМД, состав депутатов обновился больше чем на 70%. Это значит, что еще больше людей смогут попробовать себя в политике, повлиять на жизнь как города, так и всего региона», ― сообщает специальный корреспондент Анастасия Назаренко.

Совет молодых депутатов ― своего рода школа для начинающих управленцев. Ее выпускники становятся депутатами Законодательного собрания и руководителями муниципалитетов. Сегодня совет продолжает совершенствоваться. У него есть потенциал и своя траектория развития. Эффективную работу молодых парламентариев отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Я очень рад, что большая часть из вас ― это самая что ни на есть активная позиция. Появились новые спортивные площадки, детские площадки. Проведена активная работа с избирателями. Гуманитарная помощь фронту либо новым регионам», ― отмечает Бурлачко.

Стремление помогать — главное человеческое качество молодого депутата. Каких результатов им удалось достичь, рассказал председатель краевого СМД Сергей Носов. Начинающие законодатели участвовали в важных политических событиях, к примеру, в недавних выборах президента. Они активно помогают и участникам СВО, а также их семьям. Это далеко не полный список дел.

«В центре внимания Совета молодых депутатов постоянно находились вопросы, направленные на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактику экстремизма и национализма в подростковой среде, на формирование уважения к истории отечества и любви к своей родине», ― подчеркивает Носов.

Кубань стала первым регионом, где появился такой Совет. Его создали по инициативе бывшего председателя ЗСК Владимира Бекетова. Уже почти 20 лет молодые законодатели перенимают опыт тех, кто сегодня решает важные вопросы для региона. Такая работа в связке помогает реализовать свои полномочия намного эффективнее.

«Комитеты Совета молодых депутатов в определенной степени дублируют схему комитетов Законодательного собрания края. У вас есть реальная возможность не просто присутствовать, вы закреплены за комитетами, чтобы высказывать свою позицию. Мнение ваше будет услышано и принято во внимание», ― рассказывает председатель ЗСК.

В конце совещания прошла церемония награждения членов краевого СМД. Отличившимся молодым депутатам вручили благодарности губернатора и почетные грамоты ЗСК.

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