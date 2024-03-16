Члена избирательной комиссии в Горячем Ключе отстранили за попытки срыва выборов

Полномочия члена территориальной избирательной комиссии «Горячеключевская» прекращены по решению суда.

Об этом стало известно на заседании Центра общественного наблюдения Краснодарского края.

Уточняется, что женщина, будучи членом ТИК в Горячем Ключе с правом решающего голоса, систематически не выполняла свои обязанности и неоднократно дестабилизировала обстановку на участке во время проведения выборов.

В связи с этим члены избирательной комиссии накануне обратились в Горячеключевской городской суд, который 16 марта прекратил полномочия члена ТИК. Ей запрещено находиться на территории избирательных комиссий. Она может обжаловать это решение.

Председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова сообщила о том, что женщина практически не приступала к своим обязанностям в качестве члена ТИК. Более того, и в предыдущих выборах различного уровня она пыталась дестабилизировать обстановку на избирательных участках.

«У нее есть право оспорить решение, но для нас главное, что этот человек, который пытался срывать выборы, больше не имеет права доступа ни в участковую избирательную комиссию, ни в территориальную», — сказала Любовь Попова.

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