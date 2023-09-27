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Члена банды Цапков Цеповяза признали банкротом, его имущество распродадут

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chlena-bandy-tsapkov-tsepovyaza-priznali-bankrotom-ego-imushhestvo-rasprodadut
Члена банды Цапков Цеповяза признали банкротом, его имущество распродадут
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Арбитражный суд Краснодарского края признал члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза банкротом по заявлению предпринимателя Николая Захарова (Гордика).

Предприниматель судился с Цеповязом и еще одним членом банды Владимиром Алексеевым из-за долгов по обязательствам, возникшим из-за причинения ему вреда в результате противоправных действий. В 2021 году Кущевский районный суд удовлетворил иск предпринимателя о взыскании с Цеповяза и Алексеева более 2 млрд рублей.

По данным картотеки дел, иск предпринимателя Николая Захарова о признании Цеповяза банкротом суд принял в производство в июле этого года. В августе от предпринимателя и ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М» поступило совместное ходатайство о процессуальном правопреемстве.

Суд рассмотрел иск и обязал Цеповяза выплатить ООО «Агропромышленная корпорация АСТ компани М», которое назначено процессуальным правопреемником, около 2 млрд 198 млн 70 тыс. рублей. Имущество должника должно быть распродано за шесть месяцев.

Бывшего владельца ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) «Слава Кубани»» Вячеслава Цеповяза, который сейчас отбывает 20-летний срок за совершение преступлений в составе банды «Цапки», обязали передать управляющему информацию об имуществе, кредиторах, документы, материальные ценности, в том числе банковские карты. Суд рассмотрит отчет финансового управляющего по результатам процедуры реализации имущества Цеповяза 5 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.

Читайте также: суд взыскал 405 млн рублей с банды Цапков в Краснодарском крае.

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