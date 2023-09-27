Члена банды Цапков Цеповяза признали банкротом, его имущество распродадут

Арбитражный суд Краснодарского края признал члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза банкротом по заявлению предпринимателя Николая Захарова (Гордика).

Предприниматель судился с Цеповязом и еще одним членом банды Владимиром Алексеевым из-за долгов по обязательствам, возникшим из-за причинения ему вреда в результате противоправных действий. В 2021 году Кущевский районный суд удовлетворил иск предпринимателя о взыскании с Цеповяза и Алексеева более 2 млрд рублей.

По данным картотеки дел, иск предпринимателя Николая Захарова о признании Цеповяза банкротом суд принял в производство в июле этого года. В августе от предпринимателя и ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М» поступило совместное ходатайство о процессуальном правопреемстве.

Суд рассмотрел иск и обязал Цеповяза выплатить ООО «Агропромышленная корпорация АСТ компани М», которое назначено процессуальным правопреемником, около 2 млрд 198 млн 70 тыс. рублей. Имущество должника должно быть распродано за шесть месяцев.

Бывшего владельца ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) «Слава Кубани»» Вячеслава Цеповяза, который сейчас отбывает 20-летний срок за совершение преступлений в составе банды «Цапки», обязали передать управляющему информацию об имуществе, кредиторах, документы, материальные ценности, в том числе банковские карты. Суд рассмотрит отчет финансового управляющего по результатам процедуры реализации имущества Цеповяза 5 февраля 2024 года, сообщает ТАСС.

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