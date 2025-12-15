Член ОПГ получил 16 лет колонии за вымогательство у сельхозфирмы на Кубани

Приговор в отношении 64-летнего мужчины по делу о вымогательстве активов двух сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области вынес Преображенский районный суд Москвы.

В суде установлено, что не позднее апреля 2019 года бенефициары ГК «Концерн «Покровский» создали преступную группу с целью вымогательства имущества сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

Совместно с соучастниками мужчина организовал незаконное возбуждение уголовного дела и арест владельца ООО ОПХ «Слава Кубани». Вымогатели склонили свидетелей к даче ложных показаний о причастности потерпевшей к совершению преступления.

Женщине угрожали насилием и распространением порочащих сведений, если она не передаст 100% доли в уставном капитале компании стоимостью свыше 1 млрд рублей. От другого владельца «Славы Кубани» в июле 2019 года под угрозой насилия и уголовного преследования члены ОПГ потребовали передать управление предприятием и 150 млн рублей.

В то же время злоумышленники аналогичным образом вымогали у владельцев СЗАО «СКВО» активы предприятия стоимостью более 2 млрд рублей. Также на основании поданного сообщения о якобы совершенных преступлениях было незаконно возбуждено уголовное дело в отношении бизнесменов. Постановление о его возбуждении по итогам проверки отменила прокуратура.

По данным суда, для усиления давления на владельцев предприятий соучастники распространяли ложную информацию, порочащую потерпевших.

Суд согласился с позицией гособвинителя о виновности подсудимого и назначил ему 16 лет лишения свободы со штрафом в размере 1,8 млн рублей и ограничением свободы на срок 2 года. Приговор в отношении его соучастников вынесли ранее, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

