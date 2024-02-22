Чистая прибыль ФК «Краснодар» по итогам 2023 года составила 4,3 млрд рублей

Информация о финансовой деятельности футбольного клуба появилась в системе данных СПАРК.

Отмечается, что по итогам прошлого года ООО «Футбольный клуб «Краснодар» получил чистую прибыль в 4,3 млрд рублей. Выручка клуба составила 4 млрд рублей (+850 млн рублей в сравнении с 2022 годом). На продаже товаров, продукции, услуг и работ «быки» заработали 2,6 млрд рублей.

При этом 2022 году «Краснодар» закончил с убытками на 4,8 млрд рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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