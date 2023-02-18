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Число жертв землетрясения в Турции превысило 40,5 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-prevysilo-40-5-tys-chelovek
Число жертв землетрясения в Турции превысило 40,5 тыс. человек
Фото t.me/siriya_turcia_zemletresenie

В результате землетрясения в Турции погибли 40 тыс. 642 человека. Об этом вечером 18 февраля сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнус Сезер.

Сообщается, из пострадавших районов эвакуировали свыше 430 человек.

«На данный момент число погибших составило 40 тыс. 642. Пострадали 108 тыс. 68 человек. Более 430 тыс. человек вывезены из зоны бедствия в другие районы», — цитирует сообщение ТАСС.

Читайте также: 16 февраля в 5:35 в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в акватории озера Байкал в 18 км от поселка Большой Голоустный.

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