Число жертв землетрясения в Турции превысило 31,6 тыс. человек

Об этом 13 февраля сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

По последним данным, среди погибших в результате землетрясений числятся уже 31 тыс. 643 человека. Пострадали 80 тыс. 278 человек. В другие провинции из региона эвакуировали 158 тыс. 165 жителей.

Всего получили 11 тыс. 302 оповещения о разрушениях, сообщает ТАСС.

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