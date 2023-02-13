Число жертв землетрясения в Турции превысило 31,6 тыс. человек
Происшествия
13.02.2023 12:41
Об этом 13 февраля сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.
По последним данным, среди погибших в результате землетрясений числятся уже 31 тыс. 643 человека. Пострадали 80 тыс. 278 человек. В другие провинции из региона эвакуировали 158 тыс. 165 жителей.
Всего получили 11 тыс. 302 оповещения о разрушениях, сообщает ТАСС.
Читайте также: из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М