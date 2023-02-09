Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Происшествия
09.02.2023 17:55
Об этом вечером 9 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Османие.
По его словам, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 16 тыс. 170. В числе пострадавших уже более 64 тыс. человек. Разрушено 6 тыс. 444 здания, сообщает ТАСС.
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