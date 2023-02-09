Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек

Об этом вечером 9 февраля сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Османие.

По его словам, число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 16 тыс. 170. В числе пострадавших уже более 64 тыс. человек. Разрушено 6 тыс. 444 здания, сообщает ТАСС.

Читайте также: землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. Дойдет ли оно до Краснодарского края, и стоит ли опасаться?