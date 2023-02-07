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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 6 тыс. человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-prevysilo-5-2-tys-chelovek
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 6 тыс. человек
Фото t.me/zemletresenieee_zhertvyi

По данным гендиректора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхана Татара, число жертв мощного землетрясения на юго-востоке Турции к вечеру 7 февраля возросло до 4 тыс. 544 человек.

Ранения получили 26 тыс. 725 человек жителей Турции. Более 8 тыс. человек спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, сообщает РИА «Новости».

По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в Сирии погибли 1 тыс. 509 человек. Ранения получили 3 тыс. 548 человека. Десятки людей остаются под завалами в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. Спасательные работы ведутся в условиях штормовой погоды под проливным дождем, сообщает ТАСС.

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