Число жертв землетрясений в Турции выросло почти до 13 тыс. человек
Происшествия
09.02.2023 09:39
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще 3 землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.
По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате землетрясений погибли 12 тыс. 873 человека, еще 62 тыс. 937 человек пострадали.
В результате ЧП в турецких провинциях рухнули более 5 тыс. зданий: больницы, многоэтажки и административные здания.
Президент Турции объявил семидневный общенациональный траур. В 10 провинциях, наиболее пострадавших от катастрофы, ввели чрезвычайное положение на 3 месяца, сообщает РИА «Новости».
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