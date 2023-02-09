Число жертв землетрясений в Турции выросло почти до 13 тыс. человек

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще 3 землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.

По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате землетрясений погибли 12 тыс. 873 человека, еще 62 тыс. 937 человек пострадали.

В результате ЧП в турецких провинциях рухнули более 5 тыс. зданий: больницы, многоэтажки и административные здания.

Президент Турции объявил семидневный общенациональный траур. В 10 провинциях, наиболее пострадавших от катастрофы, ввели чрезвычайное положение на 3 месяца, сообщает РИА «Новости».

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