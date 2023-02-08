Число жертв землетрясений в Турции превысило 9 тыс. человек
Об увеличении числа погибших при землетрясениях сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 8 февраля.
Он уточнил, что в результате ЧП на юго-востоке страны погибли 9 тыс. 57 человек, еще почти 53 тыс. человек пострадали, сообщает RT.
Землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.
В турецких провинциях в результате ЧП рухнули более 5 тыс. зданий: больницы, многоэтажки и административные здания. В поисково-спасательных работах принимают участие около 9 тыс. человек.
Читайте также: землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. В стране объявлен семидневный общенациональный траур из-за землетрясений 6 февраля. Спасательные работы до сих пор ведутся в юго-восточных провинциях Турции.
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