Число жертв землетрясений в Турции превысило 9 тыс. человек

Об увеличении числа погибших при землетрясениях сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 8 февраля.

Он уточнил, что в результате ЧП на юго-востоке страны погибли 9 тыс. 57 человек, еще почти 53 тыс. человек пострадали, сообщает RT.

Землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошло еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.

В турецких провинциях в результате ЧП рухнули более 5 тыс. зданий: больницы, многоэтажки и административные здания. В поисково-спасательных работах принимают участие около 9 тыс. человек.

Читайте также: землетрясение в Турции назвали самым сильным почти за 100 лет. В стране объявлен семидневный общенациональный траур из-за землетрясений 6 февраля. Спасательные работы до сих пор ведутся в юго-восточных провинциях Турции.