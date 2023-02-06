Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло почти 2 тыс. человек
Число погибших после землетрясений в Турции уже составило 1 тыс. 498 человек.
По словам генерального директора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхана Татара, ранения получили 7 тыс. 634 человек.
Больше всего пострадал район Кахраманмараш, где погибли не менее 70 человек. Провинции нанесен очень серьезный ущерб, сообщает ТАСС.
По данным министерства здравоохранения Сирии, число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 43о, пострадали 1 тыс. 315 человек, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошли еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.
Кубанские сейсмологи сообщили, что вероятность разрушительных землетрясений в Краснодарском крае крайне мала.
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