Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигло почти 2 тыс. человек

Число погибших после землетрясений в Турции уже составило 1 тыс. 498 человек.

По словам генерального директора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхана Татара, ранения получили 7 тыс. 634 человек.

Больше всего пострадал район Кахраманмараш, где погибли не менее 70 человек. Провинции нанесен очень серьезный ущерб, сообщает ТАСС.

По данным министерства здравоохранения Сирии, число погибших при землетрясении в стране увеличилось до 43о, пострадали 1 тыс. 315 человек, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 7,4 в Турции произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке страны в провинции Кахраманмараш. Позже в провинции Газиантеп произошли еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6.

Кубанские сейсмологи сообщили, что вероятность разрушительных землетрясений в Краснодарском крае крайне мала.