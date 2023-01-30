Число жертв при теракте в мечети Пакистана увеличилось до 59

Теракт произошел 30 января около полудня в городе Пешавар. При мощном взрыве обрушилась крыша мечети. Часть людей оказалась под завалами.

По данным местных силовиков, смертник находился в первом ряду во время молитвы, когда он взорвал себя. В основном среди посетителей мечети были военнослужащие и полицейские.

По последним данным, при взрыве в мечети погибли 59 человек, еще 157 пострадали, сообщает RT.

Сейчас в здании мечети продолжают спасательную операцию. Под обломками еще могут оставаться люди. В городе ввели режим ЧС. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Ответственность за теракт на себя взяла одна из местных запрещенных организаций.

В результате теракта оказался поврежден основной зал мечети на 300 человек. Остальная часть здания цела, сообщает Dawn.

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