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Число жертв при теракте в мечети Пакистана увеличилось до 59

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-pri-terakte-v-mecheti-pakistana-uvelichilos-do-59
Число жертв при теракте в мечети Пакистана увеличилось до 59
Фото BILAWAL ARBAB / TACC

Теракт произошел 30 января около полудня в городе Пешавар. При мощном взрыве обрушилась крыша мечети. Часть людей оказалась под завалами.

По данным местных силовиков, смертник находился в первом ряду во время молитвы, когда он взорвал себя. В основном среди посетителей мечети были военнослужащие и полицейские.

По последним данным, при взрыве в мечети погибли 59 человек, еще 157 пострадали, сообщает RT.

Сейчас в здании мечети продолжают спасательную операцию. Под обломками еще могут оставаться люди. В городе ввели режим ЧС. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Ответственность за теракт на себя взяла одна из местных запрещенных организаций.

В результате теракта оказался поврежден основной зал мечети на 300 человек. Остальная часть здания цела, сообщает Dawn.

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