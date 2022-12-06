Число жертв при стрельбе возле торгового центра в Крымске увеличилось до четырех
Мужчина застрелил трех человек 24 ноября около 17:00 возле ТЦ «Славянский» и покончил с собой. Еще один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.
Вечером 6 декабря стало известно, что пострадавший при стрельбе возле ТЦ мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 66-летний житель Крымска несколько раз выстрелил из ружья в своих знакомых 39 и 53 лет. Мотивом стали личные неприязненные отношения. От полученных ран мужчины скончались на месте.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, двое погибших работали в медицинском центре на улице Комарова. Их мужчина застрелил в помещении медцентра. После этого он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.
Из того же ружья злоумышленник выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Также стрелок ранил 61-летнего мужчину.
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