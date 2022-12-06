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Число жертв при стрельбе возле торгового центра в Крымске увеличилось до четырех

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-zhertv-pri-strelbe-vozle-torgovogo-tsentra-v-krymske-uvelichilos-do-chetyreh
Число жертв при стрельбе возле торгового центра в Крымске увеличилось до четырех
Число жертв при стрельбе возле торгового центра в Крымске увеличилось до четырех

Мужчина застрелил трех человек 24 ноября около 17:00 возле ТЦ «Славянский» и покончил с собой. Еще один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Вечером 6 декабря стало известно, что пострадавший при стрельбе возле ТЦ мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 66-летний житель Крымска несколько раз выстрелил из ружья в своих знакомых 39 и 53 лет. Мотивом стали личные неприязненные отношения. От полученных ран мужчины скончались на месте.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, двое погибших работали в медицинском центре на улице Комарова. Их мужчина застрелил в помещении медцентра. После этого он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим.

Из того же ружья злоумышленник выстрелил в еще одного мужчину, убив его. Также стрелок ранил 61-летнего мужчину.

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