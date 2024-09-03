Число укушенных клещами людей в Краснодарском крае в 2024 году выросло на 20%

На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали уже 4 тыс. 436 человек, в том числе 1 тыс. 749 детей.

На Азово-Черноморском побережье клещи укусили 1 тыс. 93 человек, из них 410 — дети. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число жалоб увеличилась в 1,2 раза.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили на клещевые инфекции более 11,9 тыс. насекомых. В лабораториях исследовали 2 тыс. 791 клещей, снятых с людей. В 17,27% случаев выявили положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз.

В регионе от клещей обработали более 3 тыс. 827 га территорий зеленых зон, парков и скверов, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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