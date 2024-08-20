Более 4,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей с начала 2024 года на Кубани

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к врачам с укусами клещей стали обращаться в 1,1 раза чаще.

Так, на Азово-Черноморском побережье в этом году к медикам обратились 1 тыс. 74 человека, 403 из них — дети. А всего в регионе от укусов клещей пострадали 4 тыс. 388 человек, в том числе 1 тыс. 729 детей.

Всего с начала 2024 года методами ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР на клещевые инфекции исследовали более 11 тыс. экземпляров клещей. Лабораторные исследования снятых с людей насекомых проводились 2 тыс. 654 раза, из них в 17,5% случаев был положительный результат на иксодовый клещевой боррелиоз.

Чтобы снизить риск укусов насекомыми людей, в регионе систематически проводят обработку территорий от клещей и комаров. На данный момент работы проведены более чем на 3,7 тыс. га.

Узнать, является ли клещ переносчиком болезни, можно в специальных пунктах. Их список доступен по ссылке, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Читайте также: почти у 20% снятых с жителей Кубани клещей обнаружили боррелиоз.