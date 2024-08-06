Число скачиваний приложения «VK Видео» выросло в разы после замедления YouTube

Количество скачиваний приложения «VK Видео» выросло в 4,5 раза после замедления YouTube в РФ.

В App Store в России «VK Видео» и Rutube обошли YouTube по популярности в разделе бесплатных приложений, заняв второе и третье место. Американский видеохостинг девятую строчку. В Google Play «VK Видео» на первом в разделе «Лучшее», под ним расположилось приложение «Дзен». YouTube не попал в топ-30 популярных у российский пользователей приложений, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замедление YouTube связано не только с техническими проблемами , но и с политикой платформы. С 2020 года видеохостинг ограничил доступ к 207 каналам из России. При этом только с начала этого года таких блокировок, по данным Роскомнадзора, было 83. В основной массе это российские государственные СМИ, а также авторские страницы отечественных писателей и артистов.